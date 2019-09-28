В Киеве мужчина сгорел в собственной квартире

Новости Украины:В ГСЧС сообщили, что возгорание произошло на на кухне погибшего.

В Голосеевском районе столицы произошел пожар в квартире жилого дома, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ДСНС Украины в городе Киеве.

Так, 28 сентября, в 7:03, к спасателям поступило сообщение о том, что в жилом доме на ул. Дмитрия Луценко, 1-Б, в Голосеевском районе столицы, возник пожар.

Прибыв, спасатели установили, что пожар возник на кухне одной из квартир на 8-м этаже 9-этажного жилого дома. В 7:35 бойцы ДСНС локализовали пожар, а в 7:43 - ликвидировали.

Во время тушения пожара было обнаружено тело мужчины 1948 года. В результате пожара огнем повреждены две тумбы, закопчены стены и потолок квартиры.