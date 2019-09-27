В Одесской области загорелось СТО: детали пожара

Новости Украины:Пожар уничтожил несколько машин о причинах возгорания пока не сообщается.

В городе Измаиле Одесской области в ночь на 27 сентября горела СТО с автомобилями. Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, около 2.40 в службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании автомобиля в Измаиле по улице Пушкина.

По прибытию на место вызова спасатели установили, что горят три автомобиля на территории станции технического обслуживания. Пожарные локализовали возгорание в 3.09 и ликвидировали в 3.20 на общей площади 10 кв. м.

В результате пожара уничтожен автомобиль Nissan Sunny, значительно повреждены Chevrolet Aveo и Nissan Almera.

Причина пожара и ущерб - устанавливаются. Погибших и пострадавших нет. От ГСЧС привлекались 2 единицы пожарной техники и 7 человек личного состава.