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На западе Африки на берег выбросило более 100 дельфинов

На западе Африки на берег выбросило более 100 дельфинов
23:16 Вс, 29 Сентябрь 2019 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:На острове Боа-Вишта дельфины массово выбросились на берег.

На берег острова Боа-Вишта выбросились около двух сотен дельфинов, 136 особей погибли.

Об этом сообщает Independent.

«Более 130 дельфинов погибли в результате необъяснимого массового выброса на западноафриканском пляже», - говорится в сообщении.

На остров Боа-Вишта, что в западноафриканском государстве Кабо-Верде, 27 сентября около 200 дельфинов выбросились на берег. Местным жителям и туристам удалось затащить некоторых особей в воду, однако многие выбросились обратно на сушу.

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Согласно местным СМИ, были захоронены 136 дельфинов.

Власти островов попросили ветеринаров из Испании провести тесты и выяснить, почему млекопитающие совершили массовый суицид.

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Африка, Дельфины, Боа-Вишта.
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