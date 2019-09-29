На западе Африки на берег выбросило более 100 дельфинов

На берег острова Боа-Вишта выбросились около двух сотен дельфинов, 136 особей погибли.
Об этом сообщает Independent.
«Более 130 дельфинов погибли в результате необъяснимого массового выброса на западноафриканском пляже», - говорится в сообщении.
На остров Боа-Вишта, что в западноафриканском государстве Кабо-Верде, 27 сентября около 200 дельфинов выбросились на берег. Местным жителям и туристам удалось затащить некоторых особей в воду, однако многие выбросились обратно на сушу.
Согласно местным СМИ, были захоронены 136 дельфинов.
Власти островов попросили ветеринаров из Испании провести тесты и выяснить, почему млекопитающие совершили массовый суицид.