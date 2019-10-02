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Заев рассказал о выгоде от переговоров о вступлении в ЕС

Заев рассказал о выгоде от переговоров о вступлении в ЕС
02:50 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Зоран Заев считает, что начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС окажет позитивное влияние на весь регион.

Премьер-министр Республики Северная Македония Зоран Заев считает, что начало переговоров о вступлении в Евросоюз окажет положительное влияние на весь регион Западных Балкан. Об этом он заявил в Скопье во время выступления перед участниками саммита государств Западных Балкан "Усиление импульса европейской интеграции".

"Начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС окажет позитивное влияние на весь регион. Это станет хорошей новостью и для всего Европейского союза, потому что мы с энтузиазмом воспринимаем важную роль, которую играет ЕС на глобальном уровне, а партнерство, солидарность и всеобщее процветание остаются настоящими ценностями для граждан", - отметил Заев.

Премьер Северной Македонии напомнил об историческом договоре с Грецией, который был подписан в 2018 году в Преспа, и благодаря которому был положен конец почти 30-летней споре между двумя государствами. По словам Заева, договор в Преспа, а также Соглашение о дружбе и добрососедстве с Болгарией открыли двери для достижения стратегических целей Северной Македонии: членству в НАТО и ЕС.

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Как известно, в июне ЕС отложил начало официальных переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии до октября. Еврокомиссия рекомендовала, чтобы эти переговоры велись с обоими балканскими государствами после воплощения ими необходимых реформ. Решение о старте переговоров относительно членства Албании и Северной Македонии в ЕС может быть принято 18 октября.

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ЕС, Переговоры, Вступление в ЕС, Зоран Заев, Северная Македония.
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