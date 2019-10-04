Перестрелка между армией и боевиками в Нигерии: 18 военных погибли

Новости мира:В столкновениях с боевиками "Боко Харам" в Нигерии погибли 18 солдат.

В результате столкновения между армией и боевиками экстремистской организации "Боко Харам" на северо-востоке Нигерии погибли 18 военных.

Как сообщают нигерийские СМИ, столкновения произошли в районе Губио штата Борно.

По словам пресс-секретаря нигерийской армии Мусы Сагира, 22 военных дезертировали и разыскиваются.

О числе убитых со стороны "Боко Харам" не сообщается.

Экстремистская группировка "Боко Харам" действует на территории Нигерии с начала 2000 года.

"Боко Харам" начала совершать нападения в Нигерии после гибели в 2009 году лидера группировки Мухаммеда Юсуфа. За это время жертвами боевиков "Боко Харам" стали свыше 20 тысяч человек.