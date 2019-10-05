У претендента на пост премьера Канады обнаружилось американское гражданство

Новости мира:Кандидат в премьеры Канады имеет еще и американское гражданство.

Один из основных претендентов на должность премьер-министра Канады, лидер Консервативной партии Эндрю Шир, кроме канадского, имеет еще и американское гражданство.

Эту информацию подтвердил журналистам сам Шир, сообщает корреспондент Укринформа.

По словам политика, его отец был американцем и передал гражданство детям.

“Я никогда не пытался скрыть это. Канадцы никогда не спрашивали меня об этом. Мой отец всегда открыто говорил о своем происхождении”, - ответил Шир на вопрос о том, почему раньше не сообщил о своем втором паспорте.

Он добавил, что уже начал процесс официального отказа от гражданства США, однако на это уйдет около года. Политик подчеркнул, что принял это решение, исходя из личных убеждений, а не потребностей избирательной кампании. “Я родился в Канаде и прожил здесь всю свою жизнь”, - заметил Шир.

Законодательство Канады разрешает двойное гражданство и не устанавливает ограничений относительно его наличия для выборных должностей. По приблизительным оценкам экспертов, как минимум у 20 канадских депутатов и сенаторов имеется паспорт другого государства.