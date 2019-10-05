Протесты в Эквадоре: правительство ввело чрезвычайное положение

Новости мира:Жители Эквадора недовольны тем, что правительство отменило льготы на топливо.

В Эквадоре люди продолжают протестовать против отмены льгот на топливо. Беспорядки набрали такой силы, что правительство вынужденно было ввести чрезвычайное положение.

Как сообщает издание The Guardian, президент Эквадора, Ленин Морено, ввел в стране чрезвычайное положение как ответ на протесты, которые проходят в Эквадоре. Люди не довольны отменой старых льгот на топливо.

Правительство проводит в стране фискальные реформы. В связи с этим и были отменены льготы, которые действовали десятилетиями. Власти же объясняют свой поступок необходимостью срочно спасать экономику страны.

Внедрение реформ началось на этой неделе. Так же они предусматривают глобальные изменения в сфере налогов.

Правительство Эквадора намерено к 2020 году сократить дефицит бюджета с 3.6 миллиардов долларов до 1 миллиарда.

По сообщению издания, в некоторых районах протесты принимают агрессивный характер. В столице страны Кито полиции пришлось применить слезоточивый газ против митингующих.