Тунис выбирает новый парламент

Новости мира:Жители северо-африканского государства избирают новый состав 217 местного высшего законодательного органа страны.

В Тунисе в воскресенье проходят парламентские выборы.

Согласно Конституции, 18 мест в парламенте выделены для депутатов от диаспоры.

Избирательные участки открылись в 08.00 по местному времени. Правом голоса обладают 7 081 307 избирателей. Голосование проходит в 33 избирательных округах в стране и за ее пределами.

Свои кандидатуры на выборах выставили около 15 тысяч кандидатов.

Голосование завершится в 18:00 часов по местному времени. Ожидается, что Высшая избирательная комиссия Туниса (YSK) обнародует предварительные результаты голосования в среду, 9 октября.

Согласно Избирательному кодексу от 2014 года, в списках кандидатов от политических партий должно быть равное количество мужчин и женщин. Кроме того, каждый шестой кандидат должен быть не старше 35 лет.