Всем мажоритарку, кроме Киева: в "СН" раскрыли детали организации местных выборов

Новости Украины:Выборы в местные советы должны пройти по мажоритарной системе, считает Корниенко.

В парламентской фракции "Слуга народа" считают, что выборы в местные советы должны проходить по мажоритарной системе, а в Киеве – по пропорциональной с открытыми списками.

"На местном (уровне – Ред.) мы хотим мажоритарку, кроме Киева", - сказал первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Вместе с тем он отметил, что модель мажоритарки для выборов в областные советы должна быть такой, чтобы от каждой громады обязательно был депутат. Этот вопрос, по словам нардепа, обсуждается по время доработки Избирательного кодекса, на который президент Украины наложил вето.

В "Слуге народа" считают целесообразным сократить срок полномочий местных советов до 4 лет.

Напомним, новоизбранный председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко заявил, что независимо от субъекта представления члены Центризбиркома после назначения являются независимыми и должны выполнять требования законов.