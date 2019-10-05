Скачать
Суббота, 05.10.2019
Трагедия MH17: в Нидерландах опять подняли вопрос незакрытия Украиной воздушного пространства
Трагедия MH17: в Нидерландах опять подняли вопрос незакрытия Украиной воздушного пространства
"Нам навязывают капитуляцию": Порошенко рассказал о проблеме "формулы Штайнмайера"
Порошенко рассказал о проблеме "формулы Штайнмайера"
Десна - Олимпик: видео онлайн-трансляция матча
Десна - Олимпик: видео онлайн-трансляция матча
Картину Бэнкси продали за $12 миллионов
Картину Бэнкси продали за $12 миллионов

Всем мажоритарку, кроме Киева: в "СН" раскрыли детали организации местных выборов

Всем мажоритарку, кроме Киева: в "СН" раскрыли детали организации местных выборов
17:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Выборы в местные советы должны пройти по мажоритарной системе, считает Корниенко.

В парламентской фракции "Слуга народа" считают, что выборы в местные советы должны проходить по мажоритарной системе, а в Киеве – по пропорциональной с открытыми списками.

"На местном (уровне – Ред.) мы хотим мажоритарку, кроме Киева", - сказал первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Вместе с тем он отметил, что модель мажоритарки для выборов в областные советы должна быть такой, чтобы от каждой громады обязательно был депутат. Этот вопрос, по словам нардепа, обсуждается по время доработки Избирательного кодекса, на который президент Украины наложил вето.

В "Слуге народа" считают целесообразным сократить срок полномочий местных советов до 4 лет.

ЦПАУ в каждую громаду: В "СН" хотят вывести предоставление админуслуг на новый уровень

Напомним, новоизбранный председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко заявил, что независимо от субъекта представления члены Центризбиркома после назначения являются независимыми и должны выполнять требования законов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Выборы, Местные выборы, "Слуга народа", Александр Корниенко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названы продукты, которые можно есть на ночь
02 Принцессы, которые не смогли обрести в браке долгожданные тепло и счастье (Фото)
03 Москаль объяснил, почему Венгрия массово забирает паспорта, выданные на Закарпатье
04 Есть ли польза от замороженных овощей и фруктов
05 Продукты, которые замедляют процесс старения
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Когда переводят часы в Украине на зимнее время
Когда переводят часы в Украине на зимнее время
Порадует ли нас погода: прогнозы синоптиков на завтра
Порадует ли нас погода: прогнозы синоптиков на завтра
Всемирный день учителя: история праздника
Всемирный день учителя: история праздника
Xiaomi Mi Band 5: фитнес-трекер получит поддержку NFC по всему миру
Xiaomi Mi Band 5: фитнес-трекер получит поддержку NFC по всему миру
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь