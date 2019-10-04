Новоизбранный глава ЦИК о выборах в ОРДЛО: Это вопрос не к нам, а к законодателю

Новости Украины:Члены ЦИК после назначения являются независимыми и должны выполнять требования законов

Новоизбранный председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко заявил, что независимо от субъекта представления члены Центризбиркома после назначения являются независимыми и должны выполнять требования законов.

Об этом он сказал на брифинге.

"Для того, чтобы провести выборы на временно оккупированных территориях, нужны соответствующие условия, как в сфере безопасности, так и те, которые являются основными, - этот вопрос должен быть законодательно урегулирован. В имеющихся сейчас у нас условиях, выборы на временно оккупированных территориях - это вопрос не к ЦИК, а к законодателю. ЦИК является правоприменительным органом. И мы не можем что-то предполагать сейчас. Я считаю, что рано или поздно выборы будут проведены на всей территории Украины и она будет освобождена", - подчеркнул председатель Центризбиркома.

На вопрос журналистов, повлияет ли на работу ЦИК то, что на три из четырех руководящих должностей комиссии избрали выдвиженцев от фракции "Слуга народа", Диденко ответил так: "Члены ЦИК после назначения являются независимыми и должны выполнять требования законов и вне партийной позиции. У меня очень большая просьба: не навешивать ярлыки на членов Комиссии, а обращать внимание на их профессиональные качества и решения, которые они будут принимать, а не на субъект представления".

По его словам, уже завтра Комиссия проведет второе заседание, на котором рассмотрит ряд текущих вопросов, в частности, о возмещении расходов политическим партиям, признании избранным и регистрации народным депутатом Александра Копыленко, а также исключении из списков кандидатов в народные депутаты лиц, которые были избраны членами ЦИК.

13 сентября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия всего состава ЦИК.

3 октября президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении новых членов ЦИК.

Президент предлагал назначить на должности членов ЦИК Оксану Боярчук, Юрия Буглака, Елену Гатауллину, Андрея Гевко, Викторию Глущенко, Виталия Греня, Олега Диденко, Сергея Дубовика, Андрея Евстигнеева, Ирину Ефремову, Александру Кармазу, Павла Любченко, Юрия Мирошниченко, Владимира Перепелюка, Виталия Плукаря, Сергея Постивого и Юрия Фрицкого.

Сегодня, 4 октября, Верховная Рада назначила новый состав ЦИК.