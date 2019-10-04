Раду призвали создать должность вице-премьера по реинтеграции временно оккупированных территорий

Новости Украины:Председатель Комитета ВР по правам человека призывает рассмотреть предложение о введении должности вице-премьера по вопросам временно оккупированных территорий.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений Дмитрий Лубинец призывает рассмотреть предложение о введении в правительстве позиции вице-премьера по вопросам деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

Об этом он сказал в сессионном зале ВР в ходе представления Программы деятельности Кабинета министров Украины.

"Деоккупация и реинтеграция временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Автономной Республики Крым. Это название затрагивает практически весь спектр каждого министерства в украинском правительстве. Поэтому мы от Комитета выходим с такой инициативой: если можно - рассмотреть предложение создать должность вице-премьера, который будет заниматься этими вопросами", - сказал депутат.

Напомним, в ВР создано еще четыре межфракционных депутатских объединения.

Как сообщалось ранее Верховная Рада одобрила программу деятельности Кабинета министров Украины.