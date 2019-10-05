ЦПАУ в каждую громаду: В "СН" хотят вывести предоставление админуслуг на новый уровень

Новости Украины:"Слуга народа" намерена добиться тотальной "ЦНАПизации".

В парламентской фракции "Слуга народа" нацелены в рамках децентрализации обеспечить работу Центра предоставления административных услуг в каждой новосозданной громаде.

Об этом сказал первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы хотим в рамках децентрализации реализовать подпроект "тотальной ЦНАПизации". Наша цель – обеспечить в каждой новосозданной громаде ЦНАП (Центр предоставления административных услуг – Ред.), а в нем реализовывать по максимуму услуги, которые возможно спустить на его уровень. Чтобы у человека не было постоянной потребности выезжать в районный или областной центр", - сказал он.

Корниенко также отметил, что в будущем вполне реальным является "спустить" часть услуг на старост.

"Следующий уровень, – немного на будущее, но тоже реально, – спустить часть этих услуг на старост. Чтобы староста села мог, к примеру, выдавать свидетельство о смерти, о рождении, регистрировать браки, регистрировать бизнес прямо в селе", - сказал он.