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Сайдик не комментирует тему Крыма, потому что "еще не на пенсии"

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Сайдик не комментирует тему Крыма, потому что "еще не на пенсии"
01:56 Сегодня Телеграф

Новости мира:Во время представления Мартина Сайдик произошел конфуз, когда модератор назвал его бывшим российским послом в ООН, а не австрийским, однако быстро исправился.

Специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе Мартин Сайдик на международном форуме в Зальцбурге отказался высказывать свою позицию относительно незаконной аннексии Россией Крыма.

Форум Salzburg Europe Summit, организованный Институтом регионов Европы (IRE), проходит 6-8 октября, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Австрии.

В понедельник одна из сессий международной конференции была посвящена украинскому вопросу и называлась "Украина - шансы на мирное урегулирование". Среди докладчиков был и Мартин Сайдик. Во время его представления произошел конфуз, когда модератор назвал Сайдика бывшим российским послом в ООН, а не австрийским, однако быстро исправился.

Во время дискуссии Сайдика попросили прокомментировать, не было ли ошибкой проведение Россией "выборов" на оккупированных территориях Украины, одновременно с "референдумом" в Крыму в 2014 году. В ответ он заявил, что не комментирует тему Крыма.

"Прошу вас понять, что я относительно темы Крыма не выражаю позицию, поскольку я являюсь специальным представителем и сфера моей ответственности - Донбасс. Поэтому я должен быть осторожным, чтобы высказываться на тему Крыма. Когда я буду на пенсии, буду, так сказать, свободным человеком, тогда я смогу уже комментировать и тему Крыма", - сказал политик.

Однако, впоследствии Сайдик еще раз взял слово, чтобы добавить "объективности" в крымском вопросе. В частности, Сайдик сказал, хотя и не говорит о Крыме, но присутствующим следует знать, что во времена СССР полуостров около 30 лет находился "в составе Российской Федерации", затем 37 лет - с 1954 года по 1991 год - в составе Украинской ССР, "а до этого была Российская империя".

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Присутствовавший на форуме посол Украины в Австрии Александр Щерба выразил недоумение по поводу такой позиции спецпредставителя председателя ОБСЕ.

"Я был удивлен, что спецпредставитель ОБСЕ не смог сказать об аннексии Крыма ничего, кроме предыстории вопроса. Надеюсь, что ему просто не хватило времени на полный ответ", - отметил дипломат в комментарии корреспонденту агентства.

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Крым, Зальцбург, Мартин Сайдик, Тема Крыма, Форум в Зальцбурге.
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