В Канаде задержано близко 40 экоактивистов

Новости мира:Полиция Канады задержала в ходе климатических акций протеста 38 человек в разных уголках страны.

Канадская полиция задержала по меньшей мере 38 человек в ходе экологических протестных акций, которые прошли в ряде городов страны.

Об этом сообщает CTV.

"По меньшей мере 38 человек были задержаны полицией в ходе протестных акций, которые провели представители различных экологических организаций в различных городах Канады", - говорится в сообщении.Так, в Торонто (провинция Онтарио) были задержаны 20 человек, а в Галифаксе (провинция Новая Шотландия) - 18 участников протеста. О задержании в других городах информация пока не поступала.

Правоохранители дали участникам протеста несколько часов для высказывания своего мнения, после чего требовали завершить акции. Тех, кто отказался выполнить требования полиции, задержали. В целом по стране в экологических протестах приняли участие более 100 человек.Организаторы выступлений требовали от местной и федеральной власти в ближайшие годы подготовить программы, которые бы свели к нулю выбросы СО2 в атмосферу, а также закрыть электростанции, работающие на угле. Акции в Канаде является частью международной протестной кампании.

Как сообщалось, в Канаде в понедельник, 7 октября, участники климатических протестов проводили акции на крупных автомобильных мостах в Ванкувере (провинция Британская Колумбия), Галифаксе, Торонто, Эдмонтоне (провинция Альберта) и еще в нескольких городах.

Из-за их действий движение транспорта было заблокировано в утренние часы пик, что привело к большим заторам в этих городах.