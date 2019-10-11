Протесты в Эквадоре: число жертв растет

Новости мира:Жертвами протестных акций в Эквадоре стали пять человек.

До пяти человек увеличилось число погибших во время массовых антиправительственных акций протеста в Эквадоре, сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на офис омбудсмена.

Один из них погиб в воскресенье в провинции Асуйа, где проходили протесты. О смерти еще четырех стало известно только в четверг. По данным офиса омбудсмена в Эквадоре, эти четыре человека погибли во время столкновений с полицейскими во время протестов в Кито.

Между тем, агентство Associated Press сообщает, что протестующие в столице Эквадора индейцы в четверг взяли в заложники восьмерых полицейских.

Протесты начались в Эквадоре на прошлой неделе после того, как президент страны Ленин Морено объявил о сокращении госсубсидий, что привело к резкому повышению цен на топливо.

В акциях принимают участие представители различных профессий, в том числе сотрудники транспортной системы, фермеры и студенты. Во многих городах Эквадора протестующие блокируют дороги, не работает общественный транспорт.

В ночь на вторник Морено объявил о том, что правительство столкнулось с угрозами безопасности, и поэтому он перенес его из Кито в портовый город Гуаякиль.