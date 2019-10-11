Скачать
Пятница, 11.10.2019
"Украинский скандал" в США: Готов ли свидетельствовать Зеленский?
"Украинский скандал" в США: Готов ли свидетельствовать Зеленский?
Зеленский: С Турцией у нас сейчас очень неплохие отношения
Зеленский: С Турцией у нас сейчас очень неплохие отношения
Молодежная сборная Украины по футболу уступила сверстникам из Румынии
Молодежная сборная Украины по футболу уступила сверстникам из Румынии
"Танцы со звездами 2019": легенда паркета Григорий Чапкис вернется в проект
"Танцы со звездами 2019": легенда паркета Григорий Чапкис вернется в проект

Протесты в Эквадоре: число жертв растет

Протесты в Эквадоре: число жертв растет
00:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Жертвами протестных акций в Эквадоре стали пять человек.

До пяти человек увеличилось число погибших во время массовых антиправительственных акций протеста в Эквадоре, сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на офис омбудсмена.

Один из них погиб в воскресенье в провинции Асуйа, где проходили протесты. О смерти еще четырех стало известно только в четверг. По данным офиса омбудсмена в Эквадоре, эти четыре человека погибли во время столкновений с полицейскими во время протестов в Кито.

Между тем, агентство Associated Press сообщает, что протестующие в столице Эквадора индейцы в четверг взяли в заложники восьмерых полицейских.

Протесты начались в Эквадоре на прошлой неделе после того, как президент страны Ленин Морено объявил о сокращении госсубсидий, что привело к резкому повышению цен на топливо.

Протесты в Эквадоре: правительство ввело чрезвычайное положение

В акциях принимают участие представители различных профессий, в том числе сотрудники транспортной системы, фермеры и студенты. Во многих городах Эквадора протестующие блокируют дороги, не работает общественный транспорт.

В ночь на вторник Морено объявил о том, что правительство столкнулось с угрозами безопасности, и поэтому он перенес его из Кито в портовый город Гуаякиль.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Протесты, Эквадор, Кито, Ленин Морено.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 11 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Зеленский: Порошенко будет отвечать за все, что сделал
03 Зеленский готов к компромиссам по Донбассу, но против автономии
04 Зеленский пообещал уволить Баканова, но при одном условии
05 "У меня не так много людей": Зеленский пояснил ситуацию с Богданом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский: Мы не обслуживающий персонал политики США
Зеленский: Мы не обслуживающий персонал политики США
Зеленскому не предлагали обменять Крым на мир на Донбассе
Зеленскому не предлагали обменять Крым на мир на Донбассе
В США не изменились настроения граждан о работе Трампа
В США не изменились настроения граждан о работе Трампа
Продукты, которые помогут предотвратить повышение артериального давления
Продукты, которые помогут предотвратить повышение артериального давления
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь