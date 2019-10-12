Скачать
Суббота, 12.10.2019
В Офисе Зеленского обсуждали безопасность банковского кредитования
В Офисе Зеленского обсуждали безопасность банковского кредитования
У Зеленского рассказали, о чем говорил Богдан с послами G7
У Зеленского рассказали, о чем говорил Богдан с послами G7
Малиновский приносит победу сборной Украины над Литвой (Видео)
Малиновский приносит победу сборной Украины над Литвой (Видео)
Большой скандал: лауреат Нобелевской премии вызвал волну критики (Фото)
Большой скандал: лауреат Нобелевской премии вызвал волну критики (Фото)

На Трансканадской магистрали из-за сильного снега остановилось движение

На Трансканадской магистрали из-за сильного снега остановилось движение
00:08 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира:В канадской провинции Манитоба в связи с снегопадом произошли перебои в электроснабжении.

Сильный снегопад на юге канадской провинции Манитоба привел к закрытию Трансканадской магистрали и перебоев в электроснабжении по всей провинции.

Как сообщает корреспондент Укринформа, метель продолжается в регионе уже второй день.

По данным метеорологической службы, в четверг в столице провинции, городе Виннипег, выпало 20-25 см снега, еще столько же ожидается в пятницу.

Из-за снежных заносов местные власти были вынуждены перекрыть отрезок Трансканадской магистрали и много других дорог.

Десятки тысяч пользователей по всей провинции остались без электроснабжения. Учитывая то, что первый мощный снегопад в Манитобе случился в этом году так рано, много деревьев еще покрыты лиственным покровом, который задерживает снег и способствует повреждению крон.

Ситуацию осложняют сильные порывы ветра, которые могут достигать 70-80 км/ч.

Карпаты занесло снегом (Видео)

В настоящее время остается неизвестным, когда в Манитобе удастся восстановить нормальное автомобильное сообщение и электроснабжение.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Канада, Непогода, Магистраль, Снег, Снегопад.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Международный день девочек 2019: лучшие поздравления и открытки
02 Порошенко прокомментировал пресс-марафон Зеленского: задал неудобные вопросы
03 Физики сделали новое заявление относительно кротовых нор
04 Большой скандал: лауреат Нобелевской премии вызвал волну критики (Фото)
05 Гороскоп на завтра, 11 октября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Эстонию прибыло шесть минных тральщиков НАТО
В Эстонию прибыло шесть минных тральщиков НАТО
В НАПК выступают против изменений, одобренных Радой
В НАПК выступают против изменений, одобренных Радой
В 86 ОТГ назначены местные выборы: когда и где
В 86 ОТГ назначены местные выборы: когда и где
Меган Маркл разместила особую публикацию в честь Дня девушек (Видео)
Меган Маркл разместила особую публикацию в честь Дня девушек (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь