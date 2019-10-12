На Трансканадской магистрали из-за сильного снега остановилось движение

Новости мира:В канадской провинции Манитоба в связи с снегопадом произошли перебои в электроснабжении.

Сильный снегопад на юге канадской провинции Манитоба привел к закрытию Трансканадской магистрали и перебоев в электроснабжении по всей провинции.

Как сообщает корреспондент Укринформа, метель продолжается в регионе уже второй день.

По данным метеорологической службы, в четверг в столице провинции, городе Виннипег, выпало 20-25 см снега, еще столько же ожидается в пятницу.

Из-за снежных заносов местные власти были вынуждены перекрыть отрезок Трансканадской магистрали и много других дорог.

Десятки тысяч пользователей по всей провинции остались без электроснабжения. Учитывая то, что первый мощный снегопад в Манитобе случился в этом году так рано, много деревьев еще покрыты лиственным покровом, который задерживает снег и способствует повреждению крон.

Ситуацию осложняют сильные порывы ветра, которые могут достигать 70-80 км/ч.

В настоящее время остается неизвестным, когда в Манитобе удастся восстановить нормальное автомобильное сообщение и электроснабжение.