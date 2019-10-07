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Карпаты занесло снегом (Видео)

Карпаты занесло снегом (Видео)
11:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото:Facebook

Новости Украины:В Карпатах существенно похолодало и выпало много снега спасатели просят воздержаться от походов в горную местность.

На метеостанции Пожижевской, которая находится на высоте 1,5 тыс. м над уровнем моря, снежный покров достигает 7 см.

Об этом сообщил заместитель начальника Ивано-Франковского областного центра гидрометеорологии Юрий Горбенко.

"На Пожижевской метеостанции снежный покров достигает 7 см", - отметил Горбенко.

По информации управления ГСЧС в Ивано-Франковской области, в Карпатах существенно похолодало и выпал снег, поэтому спасатели просят любителей горного отдыха воздержаться от походов в горы, поскольку при таких условиях очень легко сбиться с намеченного маршрута даже опытным туристам.

Для тех, кто решится в такое путешествие, спасатели советуют помнить о том, что "безопасность в горах зависит от многих факторов, в частности – надлежащей подготовки, организованности, дисциплины, соблюдения элементарных правил безопасности, соответственно подобранных одежды, обуви и тому подобное, а также – от знания местности и ее естественных препятствий".

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Служба ГСЧС в области также просит туристов, которые идут в Карпаты, зарегистрироваться и получить консультацию сотрудников горной поисково-спасательной службы.

Известно, что снег в Карпатах появился утром в воскресенье. На горнолыжном курорте "Буковель" не исключают, что в ближайшее время может начаться сезон для катания на лыжах.

Пожижевская — одна из вершин Украинских Карпат. На более пологом склоне в северо-восточном направлении по названию полонина Пожижевская на высоте 1550 м расположены снеголавинная метеостанция.

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Все по теме:

Карпаты, Ивано-Франковская область, Снег, ГСЧС, Юрий Горбенко.
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