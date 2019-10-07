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Отравление на свадьбе в Буковине: в больнице остаются 52 человека

Отравление на свадьбе в Буковине: в больнице остаются 52 человека
09:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГСЧС

Новости Украины:В больницах Черновицкой области остаются 52 человека, которые отравились в кафе.

В пгт. Путила Черновицкой области в больнице с признаками пищевого отравления остаются 52 человек, в том числе 12 детей.

Как сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 7:00 7 октября в лечебных учреждениях с признаками пищевого отравления остаются госпитализированными 52 человека (из них 12 детей), которые 29-30 сентября употребляли еду на праздновании свадьбы в ресторане "Оскар" г.Путила.

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

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Как сообщалось, после посещения кафе 29 и 30 сентября 56 человек попали в больницы с пищевым отравлением – сообщение об этом поступило в полицию Путильского и Сторожинецкого районов Черновицкой области.

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Отравление, Черновицкая область, ГСЧС.
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