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Свадьба "удалась": в Черновицкой области отравилось порядка 70 человек

Свадьба "удалась": в Черновицкой области отравилось порядка 70 человек
09:44 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

Новости Украины:В Черновицкой области в медицинских учреждениях находятся 72 человека, которые отравились отравились на свадьбе.

В лечебных учреждениях в Черновицкой области с признаками пищевого отравления находятся 72 человека, из них 18 детей, которые употребляли пищу в ресторане пгт Путила. 

Об сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7 часов 5 октября в лечебные учреждения с признаками пищевого отравления госпитализированы 72 человека (из них 18 детей), которые 29-30 сентября употребляли еду на праздновании свадьбы в ресторане "Оскар" пгт Путила", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

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Отравление, Черновицкая область, ГСЧС.
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