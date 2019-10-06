Аварийное общежитие: в Днепре соберут комиссию по чрезвычайным ситуациям

Новости Украины:В Днепре из-за угрозы обрушения общежития собирают городскую комиссию по чрезвычайным ситуациям.

В Днепре сегодня запланировано заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в связи с провалом грунта под общежитием, что грозит обвалом здания.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"5 октября в 17:00 в Службу спасения "101" поступила информация о провале грунта возле здания общежития №2 Национального технического университета "Днепровская политехника", который расположен по проспекту Дмитрия Яворницкого в Соборном районе города Днепр", - говорится в сообщении.

На месте происшествия спасатели установили, что на углу 5-этажного здания просело асфальтовое покрытие тротуара и образовался провал размером 3 на 2 метра и глубиной около 1,5 метра.

На первом этаже здания расположена аптека, в стенах которой образовались значительные трещины.

В провал засыпано около 25 куб. м земли и 10 куб. м бетона.

Сейчас здание отключена от газо-, электро- и водоснабжения.

Отселены около 200 жильцов общежития.

Как сообщалось ранее, мэр Днепра Борис Филатов предупредил о перекрытии центрального проспекта города из-за проседания асфальта и угрозы обрушения здания общежития.

По его данным, дом построен на ленточном фундаменте в 50-х годах, под зданием - бомбоубежище.