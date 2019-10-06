Аварийное общежитие: в Днепре соберут комиссию по чрезвычайным ситуациям

В Днепре сегодня запланировано заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в связи с провалом грунта под общежитием, что грозит обвалом здания.
Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"5 октября в 17:00 в Службу спасения "101" поступила информация о провале грунта возле здания общежития №2 Национального технического университета "Днепровская политехника", который расположен по проспекту Дмитрия Яворницкого в Соборном районе города Днепр", - говорится в сообщении.
На месте происшествия спасатели установили, что на углу 5-этажного здания просело асфальтовое покрытие тротуара и образовался провал размером 3 на 2 метра и глубиной около 1,5 метра.
На первом этаже здания расположена аптека, в стенах которой образовались значительные трещины.
В провал засыпано около 25 куб. м земли и 10 куб. м бетона.
Сейчас здание отключена от газо-, электро- и водоснабжения.
Отселены около 200 жильцов общежития.
Как сообщалось ранее, мэр Днепра Борис Филатов предупредил о перекрытии центрального проспекта города из-за проседания асфальта и угрозы обрушения здания общежития.
По его данным, дом построен на ленточном фундаменте в 50-х годах, под зданием - бомбоубежище.