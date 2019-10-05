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В Одессе суд решил закрыть театр им. Василько

В Одессе суд решил закрыть театр им. Василько
23:31 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:В связи с отсутствия системы дымоудаления суд разрешил закрыть Одесский академический украинский музыкально-драматический театр им. Василя Василько.

Пятый Апелляционный суд Одесской области решил закрыть Одесский академический украинский музыкально-драматический театр им. Василя Василько из-за отсутствия системы дымоудаления.

Об этом в Facebook заявили члены коллектива театра.

Как отмечается, 2 октября суд принял соответствующее решение по иску ГСЧС, которая требовала закрыть театр из-за того, что руководство выполнило не все предписания по противопожарной безопасности. В частности, из 56 требований об обеспечении противопожарных норм, выполнено 53.

«Никакие наши аргументы, ни о неуклонной повседневной работе по устранению чисто технических недостатков, ни активное сотрудничество с органами власти по финансовому обеспечению работ, не говоря уже об отчаянном и вдохновенном творчестве наших актеров - во внимание принято не было», - сказано в заявлении.

В документе отмечается, что театр, расположенной в здании-памятнике архитектуры, выбран для «показательного наказания, хотя многие другие театры и учреждения культуры и искусства» в Украине имеют значительно худшие условия.

В заявлении подчеркивается, что закрытие театра – беспрецедентное явление и является тревожным сигналом для всей отечественной театральной общественности.

Коллектив обращается к общественности, меценатам с просьбой оказать материальную помощь для того, чтобы театр выполнил все требования ГСЧС.

«Мы доведем до конца требования пожарных. И найдем возможности и средства на это. Мы все равно будем жить и творить», - говорится в заявлении.

Как сообщил руководитель Одесского художественного музея Александр Ройтбурд, поводом для закрытия театра стало отсутствие системы дымоудаления.

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Он призвал представителей власти, чиновников, депутатов всех уровней и других сделать все возможное, чтобы не допустить закрытия театра.

«Я не понимаю, почему именно этот театр выбран объектом «показательной порки». Не хочется думать, что это политика или просто украинофобия. Призываю всех одесситов и всех граждан Украины бороться за одесский украинский театр…», - заявил Ройтбурд.

Он высказал надежду, что представители ГСЧС найдут компромисс, и театр не закроется. В противном случае, художник считает «адекватным ответом» объявить забастовку сотрудников всех одесских учреждений культуры.

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Пожарная безопасность, ГСЧС, Театр им. Василя Василько.
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