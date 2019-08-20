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В Украине ужесточат правила пожарной безопасности гостиниц

В Украине ужесточат правила пожарной безопасности гостиниц
13:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины:Согласно опубликованным изменениям, гостиницы нужно обустраивать системами противопожарной защиты в соответствии с ГСН "Системы противопожарной защиты".

В Украине c 1 октября будет усилено обязательное требование соблюдения пожарной безопасности зданий гостиниц и внедрены новые современные системы пожаротушения.

Как сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, соответствующая норма содержится в изменениях государственной строительной нормы, которая уже опубликован и вступит в силу с 1 октября.

"Безопасность людей - это приоритет №1. Особенно в случае возникновения пожаров и других чрезвычайных ситуаций. Поэтому в новых нормах по проектированию гостиниц мы предусмотрели ряд современных решений для усиления обязательной пожарной безопасности в них. В частности, вводим возможность использования эффективных систем пожаротушения водой, а также современных систем раннего обнаружения угроз и чрезвычайных ситуаций. Нормы начнут действовать уже с октября", - написал он.

Парцхаладзе отметил, что согласно опубликованным изменениям, гостиницы нужно обустраивать системами противопожарной защиты в соответствии с ГСН "Системы противопожарной защиты".

Кроме этого, подъезд пожарных автомашин к зданиям гостиниц следует предусматривать в соответствии с ГСН "Планировка и застройка территорий".

«Такой подъезд также должен быть обеспечен и к основным эвакуационным выходам и входам, ведущим к пожарным лифтам. В новых изменениях в ГСН сохраняются требования по степени огнестойкости зданий гостиниц и допустимой при этом этажности и площади противопожарных отсеков», - написал он.

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Кроме этого, допускается размещать гостиницы на 1-3 этажах общественных зданий другого назначения и жилых домах I-III степеней огнестойкости при условии их отделения в противопожарный отсек и предусматривания отдельных путей эвакуации.

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Пожарная безопасность, Гостиницы, ГСН.
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