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Пожар в "Токио Стар" не был устроен для сокрытия убийства - правоохранители

Пожар в "Токио Стар" не был устроен для сокрытия убийства - правоохранители
09:45 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Одесские правоохранители исключили версию о том, что пожар в гостинице "Токио Стар" устроили для укрывательства убийства.

В Одессе правоохранители исключили версию о том, что пожар в гостинице "Токио Стар", в результате которого погибли 9 человек, устроили для сокрытия убийства.

Как сообщили в прокуратуре Одесской области, согласно выводам экспертов, все люди погибли в результате воздействия пожара – вдыхания токсичных продуктов горения и пр.

"Версия о том, что людей в отеле убили, а потом злоумышленники совершили поджог с целью сокрытия следов преступления, оказалась несостоятельна", - сказал представитель прокуратуры.

Он отметил, что, вероятнее всего, возгорание началось в щитке прачечной, расположенной в конце коридора.

В правоохранительных органах также сообщили, что сейчас продолжаются следственные мероприятия. Допрашиваются работники, в том числе гостиницы "Зирка", которая также принадлежит бизнесмену Вадиму Черному – владельцу "Токио Стар", задержанному в субботу.

Пожар в одесском отеле: одна из пострадавших вышла из больницы

Как сообщалось, в ночь на 17 августа в одесской гостинице "Токио Стар" произошел пожар. 9 человек погибли, 10 госпитализировали.

Правоохранители задержали владельца гостиницы "Токио Стар", известного предпринимателя Вадима Черного.

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Одесса, Пожар, Полиция, ЧП, ГСЧС.
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