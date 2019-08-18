Владелец отеля "Токио Стар" в Одессе, где случился пожар, задержан

Новости Украины:В Одессе правоохранители задержали владельца отеля "Токио Стар", в котором во время пожара погибли 9 человек.

В Одессе правоохранители задержали известного предпринимателя Вадима Черного - владельца отеля "Токио Стар", в котором во время пожара погибли 9 человек.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, Черный задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

"Под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области, в рамках досудебного расследования следователи областной полиции задержали фактического владельца гостиницы "Токио Стар" В. Черного", - говорится в сообщении.

Сейчас прокуратура готовит указанному лицу подозрение по факту нарушения требований пожарной безопасности в гостинице, повлекшее гибель девяти человек (ч.2 ст.270 УК Украины) и ходатайство об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось ранее, в ночь с 16 на 17 августа в Одессе в гостинице "Токио Стар" произошел пожар. В результате пожара погибли девять человек, пострадали - 10, спасены - семь, эвакуированы - 136. По данным ГСЧС,ориентировочно в гостинице находились 200 человек.

По факту пожара в гостинице "Токио Стар" полиция начала уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь Госбюро расследований начало расследование по факту халатности работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которая привела к пожару в отеле.

В ГСЧС заявили, что планировали в июле проверить "Токио Стар", но представитель Службы не был допущен к проверке из-за смены владельцем права собственности отеля.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил немедленно начать проверки гостиниц и санаториев из-за пожара в Одессе.

В связи с гибелью людей в гостинице "Токио Стар" в Одессе 18 августа объявлен днем траура.