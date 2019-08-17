18 августа в Одессе обьявлено днем траура

Новости Украины:В мэрии Одессы заявили, что завтра на всех коммунальных и государственных учреждениях будут приспущены флаги.

В Одессе 18 августа объявлено днем траура в связи с гибелью людей в гостинице "Токио Стар".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии, распоряжением Одесского городского головы Геннадия Труханова 18 августа в городе объявлено днем траура.

Как отмечается, на зданиях исполнительных органов и коммунальных предприятий Одесского городского совета, учреждений и организаций города будет приспущен Государственный флаг Украины и флаг Одессы. На приспущенных флагах будут траурные ленты.

Предприятиям, учреждениям, организациям города независимо от формы собственности рекомендовано ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий.

Как сообщалось ранее, в ночь с 16 на 17 августа в Одессе в гостинице "Токио Стар" произошел пожар. В результате пожара погибли 9 человек, пострадали - 10, спасены - 7, эвакуированы - 136. По данным ГСЧС, ориентировочно в гостинице находились 200 человек.

По факту пожара в гостинице "Токио Стар" начато уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил немедленно начать проверки гостиниц и санаториев из-за пожара в Одессе.

Госбюро расследований начало расследование по факту халатности работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, приведшей к пожару в гостинице.

В ГСЧС заявили, что планировали в июле проверить "Токио Стар", но представитель Службы не был допущен к проверке из-за смены владельцем права собственности гостиницы.