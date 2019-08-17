По факту пожара в Одессе открыто уголовное дело

Новости Украины:МВД открыло уголовное дело по факту нарушений пожарной безопасности.

По факту пожара в гостинице "Токио-Стар" начато уголовное производство, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении, на официальном сайте МВД в субботу утром.

Как сообщалось ранее, с Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар по ул. Водопроводная, 1, в результате чего погибли восемь человек, пострадало 10 человек.

Напомним, в Запорожье на территории частного предприятия ОАО «Аркадия» произошел пожар. По факту прозошеджего соответствующие органы ведут расследование.