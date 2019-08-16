Пожар в Запорожье тушили четыре часа

Новости Украины:На борьбу с огнем было брошено 13 единиц техники и 45 пожарных.

В Запорожье на территории частного предприятия ОАО «Аркадия» произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС. Спасатели боролись с огнем четыре часа.

"В ходе разведки спасатели установили, что горит пристройка к зданию на площади 200 кв.м и крыша над холодильной камерой на общей площади 500 кв.м", - говорится в сообщении.

Предприятие занимается торговлей рыбы и морепродуктов. Спасателям удалось ликвидировать пожар и не допустить распространения огня на все здание, общая площадь которого 6000 кв.м.

От ГУ ГСЧС привлекались 13 единиц спецтехники и 45 человек личного состава. От коммунальных служб города для подвоза воды задействовали три спецавтомобиля.

Вследствие происшествия никто не пострадал. Причина пожара устанавливается. По факту прозошеджего соответствующие органы ведут расследование.