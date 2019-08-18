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Пожар в Одессе: полиция получает доступ к видеокамерам "Токио Стар"

Пожар в Одессе: полиция получает доступ к видеокамерам "Токио Стар"
07:59 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Правоохранители получают доступ к видеокамерам сгоревшего отеля "Токио Стар".

Правоохранители получают доступ к видеокамерам гостиницы "Токио Стар", где в результате пожара погибли девять человек.

Об этом сообщается на странице Генеральной прокуратуры в Facebook.

В ГПУ отметили, что по факту пожара прокуратурой совместно с полицией начато уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.

"Продолжаются следственные действия с целью установления всех обстоятельств происшествия, правоохранители получают доступ к видеокамерам отеля и прилегающей территории", - говорится в сообщении.

"Принимаются меры для изъятия и исследования уставных документов предприятия - владельца отеля, финансово-хозяйственной деятельности, установки и обслуживания пожарной сигнализации и других", - добавили в ГПУ.

В Одессе постояльцев сгоревшего отеля временно разместили в лицее

Как сообщалось ранее, в ночь с 16 на 17 августа в Одессе в гостинице "Токио Стар" произошел пожар. В результате пожара погибли девять человек, пострадали - 10, спасены - семь, эвакуированы - 136. По данным ГСЧС,ориентировочно в гостинице находились 200 человек.

По факту пожара в гостинице "Токио Стар" полиция начала уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь Госбюро расследований начало расследование по факту халатности работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которая привела к пожару в отеле.

В ГСЧС заявили, что планировали в июле проверить "Токио Стар", но представитель Службы не был допущен к проверке из-за смены владельцем права собственности отеля.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил немедленно начать проверки гостиниц и санаториев из-за пожара в Одессе.

В связи с гибелью людей в гостинице "Токио Стар" в Одессе 18 августа объявлен днем траура.

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Одесса, Пожар, Полиция, ЧП, ГСЧС.
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