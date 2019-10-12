В Египте археологи обнаружили первую промышленную зону

Новости мира:Археологи в Египте нашли промышленную зону с множеством мастерских.

Недалеко от египетского города Луксор археологи обнаружили древнюю промышленную зону и кладбище.

Об этом сообщает Egypt Independent.

"Известный египетский египтолог Захи Хавасс объявил об открытии первой промышленной зоны Египта, которая восходит к 18-ой династии", - говорится в сообщении.

Промышленная зона с 30 мастерскими, в том числе по очистке золота и окрашиванию керамики, была найдена в Долине Обезьян, к западу от мухафазы Луксор.

Также было обнаружено кладбище. Среди предметов, найденных здесь, были остатки лука, чеснока, пальмы, льна и костей животных, а также деревянный держатель, который использовался, чтобы вытащить погребальную мебель на кладбище.

Раскопки в этом районе начались в 2010 году, но после 2011-го прекратились и были возобновлены только в 2017 году.