В Канаде соцсети должны будут немедленно удалять оскорбительные посты

Новости мира:В Канаде социальные сети будут немедленно удалять незаконный контент.

Правящая Либеральная партия Канады хочет обязать социальные сети в течение суток удалять посты, призывающие к ненависти.

Об этом говорится в официальном ответе партии на запрос Конгресса украинцев Канады, сообщает корреспондент Укринформа.

"Чтобы помочь прекращению распространения насильственного экстремизма онлайн, мы введем новые правила для социальных сетей, предусматривающие требование ко всем платформам удалять незаконный контент, в том числе язык ненависти в течение 24 часов, под угрозой больших штрафов", - отмечается в документе.

В перечень запрещенных в соцсетях тем попадут также призывы к ненависти, детская эксплуатация, распространение террористической пропаганды и т. п. "Поскольку язык ненависти продолжает наносить вред людям также и оффлайн, мы рассмотрим и гражданские средства защиты жертв языка ненависти", - отметили в партии.