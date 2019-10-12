Скачать
Суббота, 12.10.2019
Правительство готовит региональные Ветеранские пространства: цели
Правительство готовит региональные Ветеранские пространства: цели
В Канаде вновь заговорили о безвизе с Украиной
В Канаде вновь заговорили о безвизе с Украиной
Последний бой Александра Усика (Видео)
Последний бой Александра Усика (Видео)
В приложении Google Maps появилась новая полезная функция для незрячих
В приложении Google Maps появилась новая полезная функция для незрячих

В Канаде соцсети должны будут немедленно удалять оскорбительные посты

В Канаде соцсети должны будут немедленно удалять оскорбительные посты
23:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости мира:В Канаде социальные сети будут немедленно удалять незаконный контент.

Правящая Либеральная партия Канады хочет обязать социальные сети в течение суток удалять посты, призывающие к ненависти.

Об этом говорится в официальном ответе партии на запрос Конгресса украинцев Канады, сообщает корреспондент Укринформа.

"Чтобы помочь прекращению распространения насильственного экстремизма онлайн, мы введем новые правила для социальных сетей, предусматривающие требование ко всем платформам удалять незаконный контент, в том числе язык ненависти в течение 24 часов, под угрозой больших штрафов", - отмечается в документе.

Facebook создала браслет для взаимодействия внутри соцсети без использования рук

В перечень запрещенных в соцсетях тем попадут также призывы к ненависти, детская эксплуатация, распространение террористической пропаганды и т. п. "Поскольку язык ненависти продолжает наносить вред людям также и оффлайн, мы рассмотрим и гражданские средства защиты жертв языка ненависти", - отметили в партии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Канада, Соцсети, Либеральная партия, Пропаганда.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как на самом деле живется женщинам в монастырях: эксклюзивные снимки (Фото)
02 Богдан снова числится в списках БПП
03 Покрова 2019: что нельзя делать и что можно делать в это день
04 Физики сделали новое заявление относительно кротовых нор
05 Маникюр 2019: трендовый черный дизайн ногтей (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Бабье лето&quot; не спешит уходить из Украины: погода на Покров-2019
"Бабье лето" не спешит уходить из Украины: погода на Покров-2019
Автокефалия ПЦУ официально признана
Автокефалия ПЦУ официально признана
Маас: ФРГ остановит экспорт военной продукции в Турцию
Маас: ФРГ остановит экспорт военной продукции в Турцию
Новинка от Microsoft: новые клавиатуры компании включают специальные клавиши
Новинка от Microsoft: новые клавиатуры компании включают специальные клавиши
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь