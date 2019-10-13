В Канаде новые случаи заболеваний легких у курильщиков вейпов

Новости мира:В канадской провинции Британская Колумбия участились случаи заболеваний легких у "вейперов".

Специалисты Минздрава канадской провинции Британская Колумбия расследуют шесть случаев возможного заболевания легких из-за злоупотребления вейпом. Об этом в субботу сообщил телеканал CTV, передает УНН.

“Я полагаю, что по крайней мере в одном-двух случаях (из шести) будет точно подтверждено, что они напрямую связаны с вейпом”, — цитирует телеканал представителя регионального Минздрава Бонни Генри. По ее словам, специалисты ведомства в настоящее время более внимательно изучают все жалобы на заболевания легких.

На сегодняшний день в Канаде официально подтверждены три случая заболевания легких, вызванных курением электронных сигарет. Первый был зафиксирован 18 сентября в провинции Онтарио.

Различные объединения канадских медиков уже призвали Оттаву ужесточить правила продажи электронных сигарет. Среди подписантов петиции, в частности, есть представители Канадского онкологического сообщества, Канадской медицинской ассоциации, Канадской ассоциации лечения заболеваний легких, “Коалиции по борьбе с табакокурением”, группы “Врачи за Канаду без табачного дыма”, Общества по борьбе с заболеваниями сердца и другие организации.