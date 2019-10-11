Вейп убивает американцев: количество смертей возросло до 26

Новости мира:Эпидемия заболеваний легких в Соединенных Штатах продолжает усиливается.

В США количество смертей от заболеваний, связанных с курением электронных сигарет (вейпов), увеличилось до 26.

Об этом сообщает The Sun.

"Число людей, умерших от болезней, связанных с вейпингом, возросло до 26", - говорится в сообщении.

В частности, представители здравоохранения в штате Юта подтвердили, что пациент в возрасте до 30 лет скончался у себя дома в Солт-Лейк-Сити после вейпинга психоактивного вещества в каннабисе. Это первый случай, когда человек умер дома, не попав в больницу.

Как отмечает издание, эпидемия заболеваний легких в Соединенных Штатах усиливается.

Центры по контролю и профилактике заболеваний сообщили, что число людей, пострадавших от заболеваний лёгких, связанных с вейпингом, достигло 1080-ти - это на четверть больше, чем было на предыдущей неделе. Из них более трети пациентов моложе 21 года. Смертельные случаи в основном наблюдались у пожилых людей, которым, по-видимому, было труднее восстанавливаться.