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"На 95% безопаснее": в США количество жертв вейпинга достигло 18 человек, более тысячи заболели

"На 95% безопаснее": в США количество жертв вейпинга достигло 18 человек, более тысячи заболели
17:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости мира:Количество умерших от вейпинга в США возросло до 18.

Количество смертей в США в результате курения электронных сигарет возросло до 18 человек, еще более тысячи имеют проблемы с легкими из-за вейпинга.

Об этом сообщает Sky News.

"Количество смертей, связанных с вейпингом, возросло до 18 в Соединенных Штатах, а случаи заболеваний, связанные с использованием (электронных сигарет - ред.), превышают 1000 человек", - заявили работники в сфере здравоохранения.

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Более трети пострадавших не достигли 21 года. Однако, как отмечается, все жертвы были взрослого возраста.

Смертельные случаи, вызванные вспышкой болезней легких из-за испарений электронных сигарет, были зафиксированы в Калифорнии, Алабаме, Вирджинии, Канзасе, Орегоне, Иллинойсе, Индиане, Миннесоте, Миссури, Флориде, Джорджии, Миссиссипи и Небраске.

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Как сообщалось, ранее Министерство здравоохранения США анонсировало подготовку к запрету продажи любых ароматических наполнителей для электронных сигарет.

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Болезнь, Электронные сигареты, Вэйпинг.
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