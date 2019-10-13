Наводнения в Танзании: есть погибшие, сотни людей вынуждены покинуть дома

Новости мира:Наводнение началось в округе Корогве на северо-востоке страны после продолжительных ливней.

В Танзании сильное наводнение стало причиной гибели 6 человек, сотни были вынуждены покинуть свои дома, разрушены или подтоплены многие домохозяйства.

Как отметила глава округа Корогве Кисса Гвакиса, были разрушены рынок и педагогический колледж.

Больше всего от действия стихии пострадали деревни округа. Власти эвакуировали жителей пострадавших территорий в более безопасные районы.

По словам командующего региональной полицией округа Танга Эдварда Букомбе, наводнение привело к тому, что многие пути в Корогве оказались заблокированы, часть дорог перекрыта властями.

Местные власти обратились к водителям с просьбой не пользоваться поврежденными дорогами и мостами, а также трассами с поврежденным дорожным покрытием.