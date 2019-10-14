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Антиправительственные акции в Эквадоре: количество жертв возросло

Антиправительственные акции в Эквадоре: количество жертв возросло
06:27 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Во время протестов в Эквадоре погибло 7 человек.

В результате антиправительственных акций, сопровождающихся столкновениями с полицией, по меньшей мере семь человек погибли и 1340 получили ранения.

Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте аппарата уполномоченного по правам человека республики, передает ТАСС.

Отмечается, что с начала манифестаций 3 октября был задержан 1121 человек, преимущественно мужчины.

Ранее в МВД страны сообщили, что во время протестных акций по меньшей мере 86 полицейских получили ранения.

Генеральная прокуратура Эквадора на фоне протестов начала применять статью "терроризм" по отношению к тем, кто угрожает жизни людей и наносит ущерб госсобственности.

Как сообщает ТАСС, ночью в стране начались переговоры между властями страны и протестующими.

В Эквадоре протестующие согласились провести переговоры с правительством

Переговоры проводятся при посредничестве местного представительства ООН и Конференции эквадорских католических епископов. Место проведения встречи президента Эквадора Ленина Морено с представителями объединений коренных народов не уточняется. Ранее сообщалось о намерении протестующих добиваться отмены президентского указа об отказе от субсидирования цен на топливо, вызвавшего резкий рост цен на горючее.

Напомним: протесты в Эквадоре продолжаются с начала октября. Их спровоцировал указ президента Ленина Морено об отмене госсубсидий на топливо и экономические реформы.

Протестующие блокировали дороги, месторождения нефти и доступ к аэропорту Кито, нарушили работу многих предприятий, брали в заложники полицейских.

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Полиция, Протесты, Эквадор.
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