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Египет и Эфиопия обсудят проблему строительства ГЭС на Ниле

Египет и Эфиопия обсудят проблему строительства ГЭС на Ниле
07:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Президент Египта и премьер Эфиопии намерены провести в Москве переговоры по проблеме строительства ГЭС на Ниле.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что договорился с премьером Эфиопии Абием Ахмедом Али о встрече в Москве для переговоров по проблеме строительства Аддис-Абебой гидроэлектростанции на реке Нил.

"Я достиг соглашения с эфиопским премьер-министром провести встречу в Москве и обсудить этот вопрос, чтобы продвинуться дальше (с решением проблемы - ред.)", - цитируют в воскресенье западные СМИ слова египетского президента.

Также Абдель Фаттах ас-Сиси выразил надежду на успешное урегулирование ситуации.

В то же время он не назвал дату переговоров с эфиопским премьером.

Эфиопия намерена стать одним из крупных энергетических хабов Африки. Ожидается, что после завершения строительства ГЭС на Ниле, объемы производства электроэнергии в Эфиопии удвоятся, достигнув 6400 мегаватт. В Египте между тем обеспокоены тем, что ГЭС приведет к сокращению доли водных ресурсов Нила, от которых зависят 100 млн. жителей Египта.

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Ранее переговоры между Египтом, Эфиопией и Суданом по этому вопросу зашли в тупик.

Египет надеялся, что Судан поддержит протест против строительства Эфиопией ГЭС, поскольку Египет и Судан - страны, которые находятся ниже по течению от ее планируемого расположения.

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Египет, ГЭС, Эфиопия, Нил, Абдель Фаттах ас-Сиси, Абий Ахмед Али.
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