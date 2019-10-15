Обвал семиэтажки в Бразилии: под завалами не менее 15 человек (Фото)

Новости мира:В Бразилии обвалилась семиэтажное здание.

Жилое 7-этажное здание обрушилось в городе Форталеза на северо-востоке Бразилии.

Об этом сообщает BBC.

"В городе Форталеза на северо-востоке Бразилии во вторник рухнуло жилое семиэтажное здание. Пожарные говорят о не менее 15 людях, погребенных под завалами", - говорится в сообщении.

Местный журналист Донизете Арруда опубликовал видео падения дома на своей странице в Twitter. Инцидент произошел в элитном районе города в 10:30 по местному времени.

Все жители покидают свои дома из-за риска взрывов вследствие утечки газа, а также поражения электрическим током, ведь из-за обрушения были повреждено электроснабжение.

В настоящее время продолжаются спасательно-поисковые работы.