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В Кении в результате наезда полицейского авто на самодельную бомбу погибли люди

В Кении в результате наезда полицейского авто на самодельную бомбу погибли люди
12:59 Сегодня Телеграф Укринформ Фото:pixabay

Новости мира:В результате взрыва погибло 10 человек.

На границе Сомали и Кении в результате взрыва на дороге самодельного взрывного устройства погибли по меньшей мере десять кенийских правоохранителей.

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на местных чиновников.

"Взрыв привел к гибели по меньшей мере 10 офицеров военизированной полиции Кении в графстве Харрис на границе Кении и Сомали в субботу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что автомобиль наехал на самодельное взрывное устройство. Трагедия произошла на дороге между населенными пунктами Либой и Дамаяле.

Напомним, в Новом Орлеане один человек погиб и еще по меньшей мере 18 ранены в результате обвала недостроенного здания отеля Hard Rock. Спасатели пытаются спасти еще двух человек, которые остаются под обломками.

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Как сообщалось ранее, в столице в старом Ford патрульные полицейские нашли боевые гранаты.

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Сомали, Полиция, Взрыв, Кения, Погибшие.
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