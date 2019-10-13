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Катастрофа в США: обвалилось здание недостроенного отеля, есть погибшие (Видео)

Катастрофа в США: обвалилось здание недостроенного отеля, есть погибшие (Видео)
10:52 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Новости мира:В момент обрушения конструкции на стройке находились более сотни рабочих.

В Новом Орлеане один человек погиб и еще по меньшей мере 18 ранены в результате обвала недостроенного здания отеля Hard Rock. Спасатели пытаются спасти еще двух человек, которые остаются под обломками.

Как сообщает CNN, в момент обрушения конструкции на стройке находились более сотни рабочих. Причины обвала неизвестны.

Власти сообщают, что конструкция остается нестабильной, и опасаются еще одного обвала. Прикрепленный к зданию кран находится в неустойчивом положении. Ближайшие кварталы оцепили, а здания – эвакуировали.

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Напомним, по меньшей мере четыре человека погибли, четверо получили ранения в результате стрельбы, которая произошла у ночного клуба в нью-йоркском районе Бруклин.

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США, Обвал, Погибшие, Новый Орлеан.
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