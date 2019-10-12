В Бруклине стреляли по людям: есть погибшие (Видео)

Новости мира:Возле ночного клуба в Нью-Йорке произошла стрельба со смертельным исходом.

По меньшей мере четыре человека погибли, четверо получили ранения в результате стрельбы, которая произошла у ночного клуба в нью-йоркском районе Бруклин.

Об этом в субботу сообщает газета New York Post.

Инцидент со стрельбой произошел в 07:00 по местному времени (14:00 по киевскому времени). Трое из получивших ранения госпитализированы. Информации о состоянии их здоровья пока не поступало.

Полиция начала расследование. В связи со случившимся сотрудники правоохранительных органов допрашивают двух человек.

Напомним, четыре человека погибли и еще девять получили ранения в результате стрельбы в баре в центре города Канзас-Сити, штат Миссури.

На прошлой неделе стрельба произошла в торговом центре в Финляндии. Как позже подтвердили в МИД, в результате стрельбы погибла украинка.