В США неизвестный открыл огонь по посетителям бара: есть пострадавшие

Новости мира:По сообщению полиции 4 человека погибло, еще 9 получили ранения.

Четыре человека погибли и еще девять получили ранения в результате стрельбы в баре в центре города Канзас-Сити, штат Миссури. Об этом сообщает департамент полиции Канзас-Сити в Twitter.

"9 раненых, 4 погибших на 10-м и центральном проспекте", — сообщает местная полиция.

По информации властей штата, подозреваемый вошел в бар и начал стрелять. Стрелок был описан как латиноамериканский мужчина. Подозреваемый все еще на свободе, сообщает телерадиокомпания ABC News.

Напомним, на прошлой неделе стрельба произошла в торговом центре в Финляндии. Как позже подтвердили в МИД, в результате стрельбы погибла украинка.

Как сообщалось ранее, в американском штате Южная Каролина в одном из ночных клубов произошла стрельба, во время которой погибли два человека и десять получили ранения.