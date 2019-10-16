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Министры ЕС не смогли договориться о членстве Албании и Северной Македонии

Министры ЕС не смогли договориться о членстве Албании и Северной Македонии
05:05 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Совет министров ЕС работало очень напряженно для того, чтобы подготовить положительное решение как относительно Северной Македонии, так и относительно Албании.

Совет министров ЕС по общим делам, заседание которого состоялось во вторник в Люксембурге, не смог прийти к согласию относительно начала переговоров о членстве в ЕС с Албанией и Северной Македонией. Об этом на пресс-конференции по итогам мероприятия рассказала министр иностранных дел председательствующей в Европейском Совете Финляндии Тутти Туппурайнен.

"Наше председательство работало очень напряженно для того, чтобы подготовить положительное решение как относительно Северной Македонии, так и относительно Албании. Мы разделяем обязательства относительно перспектив вхождения в ЕС Западных Балкан. Как отмечали мои коллеги, это не наш "задний двор", это наши соседи, перед которыми мы имеем обязательства. Но сегодня Совет ЕС не смогла достичь единогласного решения, и мне жаль по этому поводу", - отметила финский дипломат.

Короткая резолюция по этому поводу появилась также на сайте Европейского Совета.

Председательство напоминает о решении Совета ЕС от 18 июня пересмотреть не позднее октября 2019 года вопрос относительно рекомендаций Еврокомиссии начать переговоры о членстве с Республикой Северная Македония и Албанией. «В свете дискуссии во время Совета ЕС вокруг Республики Северная Македония и Албании Председательство отмечают, что Совет ЕС вернется к рассмотрению этого вопроса после Европейского Совета», - отмечается в документе.

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Европейский совет, который рассмотрит важнейшие вопросы Евросоюза, включая Brexit, формирование долгосрочной финансовой перспективы и другие, состоится 17-18 октября в Брюсселе.

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ЕС, Албания, Люксембург, Членство, Министры ЕС, Северная Македония.
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