Япония присоединится к программе NASA по высадке на Луну

Новости мира:Астронавты осуществят высадку на Луну в 2024 году.

Власти Японии присоединятся к трехэтапной программе NASA по освоению естественного спутника Земли. Сообщается, что высадка астронавтов на Луну произойдет в 2024 году, передает Space.com

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отметил, что Страна восходящего солнца, "будучи союзником США и имея с ними прочные связи", примет участие в освоении Луны и внесет свой вклад в "расширение рубежей человечества."

Напомним, этой весной NASA объявило о программе Artemis, целью которой станет освоение Луны. Программа состоит из трех этапов. Первый этап запланирован на вторую половину 2020 года. Он предусматривает беспилотный полет установленного на SLS корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап назначен на 2022 год и он предусматривает облет спутника Земли с экипажем на борту. Заключительный этап хотят осуществить в 2024 года. Предполагается, что астронавты осуществят высадку на Луну.