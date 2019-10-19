Протест в Ливане: полиция применила слезоточивый газ, ранены более 160 человек

Новости мира:В Бейруте во время протеста два человека погибли, задержаны 70 человек.

В столице Ливана Бейруте произошли столкновения между полицией и участниками массовых антиправительственных акций протеста, в которых получили ранения более 160 человек.

Об этом сообщает DW.

"По данным МВД Ливана и Красного Креста, во время беспорядков в пятницу, 18 октября, ранения получили 60 полицейских и более 100 демонстрантов. Полиция применила против митингующих слезоточивый газ", - говорится в сообщении.

В то же время, российская служба DW со ссылкой на информацию местных СМИ информирует, что во время протестов в Бейруте два человека погибли, задержаны 70 человек.

Сообщается, что в пятницу протестующие предприняли попытку прорваться в правительственный квартал. Участники акций бросают в полицейских камни, ботинки и бутылки.

Как отмечается, тысячи демонстрантов вышли на улицы Бейрута, чтобы выразить протест против коррупции и объявленных правительством мер экономии и повышения налогов.

Ливанское правительство 17 октября объявило о введении сбора на пользованием мессенджерами, например WhatsApp, для осуществления телефонных звонков. Сбор должен был составить в пересчете 0,20 доллара США в день.

Акции протеста, которые начались еще в ночь на пятницу, практически парализовали жизнь страны. Не работали школы и многие учреждения торговли. Участники антиправительственных выступлений во многих городах сооружали баррикады на улицах, которые впоследствии поджигали.

Реакция ливанского правительства была незамедлительной. Премьер-министр Саад Харири в телеобращении пообещал гражданам улучшение ситуации и дал партнерам по правительственной коалиции трое суток на выработку предложений птносительно выхода из кризиса.

Также в министерстве связи заверили, что объявленный ранее сбор не вступит в силу. Впрочем, протесты это не остановило.

Ныне Ливан переживает сложный экономический кризис. Государственный долг составляет около 86 миллиардов долларов США или 150 процентов от ВВП, что является одним из самых высоких показателей в мире.

Ситуацию осложняет также и значительное количество сирийских беженцев в стране.