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Протест в Ливане: полиция применила слезоточивый газ, ранены более 160 человек

Протест в Ливане: полиция применила слезоточивый газ, ранены более 160 человек
14:08 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Бейруте во время протеста два человека погибли, задержаны 70 человек.

В столице Ливана Бейруте произошли столкновения между полицией и участниками массовых антиправительственных акций протеста, в которых получили ранения более 160 человек.

Об этом сообщает DW.

"По данным МВД Ливана и Красного Креста, во время беспорядков в пятницу, 18 октября, ранения получили 60 полицейских и более 100 демонстрантов. Полиция применила против митингующих слезоточивый газ", - говорится в сообщении.

В то же время, российская служба DW со ссылкой на информацию местных СМИ информирует, что во время протестов в Бейруте два человека погибли, задержаны 70 человек.

Сообщается, что в пятницу протестующие предприняли попытку прорваться в правительственный квартал. Участники акций бросают в полицейских камни, ботинки и бутылки.

Как отмечается, тысячи демонстрантов вышли на улицы Бейрута, чтобы выразить протест против коррупции и объявленных правительством мер экономии и повышения налогов.

Ливанское правительство 17 октября объявило о введении сбора на пользованием мессенджерами, например WhatsApp, для осуществления телефонных звонков. Сбор должен был составить в пересчете 0,20 доллара США в день.

Акции протеста, которые начались еще в ночь на пятницу, практически парализовали жизнь страны. Не работали школы и многие учреждения торговли. Участники антиправительственных выступлений во многих городах сооружали баррикады на улицах, которые впоследствии поджигали.

Реакция ливанского правительства была незамедлительной. Премьер-министр Саад Харири в телеобращении пообещал гражданам улучшение ситуации и дал партнерам по правительственной коалиции трое суток на выработку предложений птносительно выхода из кризиса.

Также в министерстве связи заверили, что объявленный ранее сбор не вступит в силу. Впрочем, протесты это не остановило.

Отмена налога на WhatsApp не убедила жителей Ливана прекратить протесты (Фото)

Ныне Ливан переживает сложный экономический кризис. Государственный долг составляет около 86 миллиардов долларов США или 150 процентов от ВВП, что является одним из самых высоких показателей в мире.

Ситуацию осложняет также и значительное количество сирийских беженцев в стране.

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Все по теме:

США, Ливан, Протесты, Красный Крест, ВВП, Саад Харири.
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