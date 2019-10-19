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Суббота, 19.10.2019
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Австралиец получит $5 млн за то, что отсидел по ошибке

Австралиец получит $5 млн за то, что отсидел по ошибке
14:34 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости мира:Он подавал пять апелляций о невиновности, но безрезультатно.

Австралийцу Дэвиду Истмену, который по ошибке правосудия отсидел в тюрьме 19 лет, заплатят $4,8 млн компенсации, сообщает Би-би-си.

В 1995 году его обвинили в убийстве полицейского Колина Винчестера, за что суд приговорил его к пожизненному заключению. В 1999, 2000, 2001, 2005 и 2008 годах он подавал апелляцию, настаивая на своей невиновности, но безуспешно.

Только в 2014 году судебное расследование пришло к выводам, что Истмен стал жертвой серьезного нарушения правосудия из-за недочетов в доказательствах, которые против него выдвигала полиция. Полностью его оправдали лишь в прошлом году. А дело по убийству полицейского, которое стало одним из самых масштабных в австралийской криминалистике, так и осталось нераскрытым.

Сейчас Истмену 74 года. Во время судебных слушаний сообщалось, что лишение свободы не дало ему возможности создать семью и построить карьеру. Также адвокаты опираются на то, что в период заключения умерла его мать. В свое время Истмена заподозрили в убийстве лишь на тех основаниях, что он будто бы отправлял полицейским угрозы, связанные з иным криминальным делом.

В Австралии снова нашли иголки в клубнике

Напомним, внештатный сотрудник ФБР Билли Рейли 2015 года отправился на оккупированную часть Донбасса и почти сразу исчез. Его тело нашли через 3 года.

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Австралия, Адвокат, Полицейский.
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