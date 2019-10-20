В Боливии - президентские выборы: предыдущая власть стремится остаться

Новости мира:Боливия выбирает президента, Моралес баллотируется на четвертый срок.

В Боливии проходит первый тур президентских выборов, на которых на четвертый срок на посту баллотируется нынешний глава государства Эво Моралес.

Об этом сообщает France 24.

"Боливия голосует в первом туре президентских выборов в воскресенье, где баллотируется Эво Моралес, который стремится к беспрецедентному четвертому сроку в должности", - говорится в сообщении.

Моралес - бывший пастух, пришел к власти на выборах президента 2005 года. Он осуществил радикальную программу реформ в стране. Отмечается, что даже МВФ высоко оценил экономические показатели Боливии благодаря реформам Моралеса.

Однако в последнее время Моралес столкнулся с критикой со стороны различных слоев населения, прежде всего консервативной политической элиты восточных регионов страны.