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В Боливии - президентские выборы: предыдущая власть стремится остаться

В Боливии - президентские выборы: предыдущая власть стремится остаться
13:27 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Боливия выбирает президента, Моралес баллотируется на четвертый срок.

В Боливии проходит первый тур президентских выборов, на которых на четвертый срок на посту баллотируется нынешний глава государства Эво Моралес.

Об этом сообщает France 24.

"Боливия голосует в первом туре президентских выборов в воскресенье, где баллотируется Эво Моралес, который стремится к беспрецедентному четвертому сроку в должности", - говорится в сообщении.

Моралес - бывший пастух, пришел к власти на выборах президента 2005 года. Он осуществил радикальную программу реформ в стране. Отмечается, что даже МВФ высоко оценил экономические показатели Боливии благодаря реформам Моралеса.

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Однако в последнее время Моралес столкнулся с критикой со стороны различных слоев населения, прежде всего консервативной политической элиты восточных регионов страны.

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Выборы, Боливия, Эво Моралес.
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