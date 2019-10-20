В Швейцарии проходят выборы в парламент

Новости мира:Большинство швейцарских избирателей отдают свои голоса по почте.

Избиратели в Швейцарии выбирают новый национальный парламент, последние опросы показывают, что успеха могут достичь зеленые партии. Об этом сообщает AP.

Выборы 200 членов Национального совета, нижней палаты парламента, и 46 членов Совета кантонов, верхней палаты, могут стать очередным знаком того, что опасения по поводу изменения климата влияют на европейские электоральные настроения.

Голосование заканчивается в полдень воскресенья. Большинство швейцарских избирателей отдают свои голоса по почте.

Альпийская страна с населением 8,2 миллиона человек имеет стабильный политический ландшафт с широкой коалицией партий, начиная от левой до правопопулистской Швейцарской народной партии — крупнейшей партии в парламенте, представленной в правящей Федеральном совете. Зеленые партии в нее не входят.

Как сообщалось ранее, Сегодня, 20 октября, в Молдове проходят местные выборы. По данным ЦИК страны, на 12:00 избирательная явка составила 16,29%. Это означает, что на всеобщих местных выборах своим правом голоса воспользовались более 450 тысяч граждан.