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СМИ: либералы выдвинут Трюдо премьером Канады

СМИ: либералы выдвинут Трюдо премьером Канады
08:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Действующий премьер Джастин Трюдо вновь возглавит правительство Канады

Либеральная партия действующего премьер-министра Канады Джастина Трюдо, по предварительным данным, выигрывает всеобщие выборы в Канаде, сообщил телеканал CBC News.

Как ожидается, Либеральная партия получит большинство мест в 338-местной Палате общин. По предварительным данным, Либеральная партия лидирует в 156 округах, консерваторы - в 121.

Таким образом, Трюдо вновь возглавит правительство Канады, но на этот раз он будет возглавлять правительство либерального меньшинства.

Парламентские выборы в Канаде: данные соцопросов

На третьем месте - "Квебекский блок" (32 места), на четвертом - "Новые демократы" (25 мест), "Зеленые" получают три места, а независимый кандидат - одно.

Всего канадцы выберут 338 депутатов нижней палаты парламента. Для единоличного формирования правительства любой партии необходимо получить не менее 170 мандатов. Если ни одна политическая сила не сможет преодолеть этот барьер, то партиям придется создавать коалицию для принятия важных решений, в том числе назначения премьер-министра.

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Канада, Джастин Трюдо, Выборы в Канаде.
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