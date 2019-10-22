Официально: Партия Трюдо - победитель выборов в Канаде (Фото)

Новости мира:Партия действующего премьера Канады победила на парламентских выборах.

Либеральная партия Канады, возглавляемая действующим премьер-министром Джастином Трюдо, одержала победу в большом количестве округов в стране.

Как указывают официальные подсчеты, Либеральная партия получит не менее 156 мандатов из 338.

На втором месте оказалась Консервативная партия, которая проведет в парламент 121 депутата, что на 24 больше, чем в предыдущем созыве.

Существенно увеличит свое представительство в канадском парламенте и Квебекский блок, который выступает за суверенитет провинции Квебек. Партия одержала победу в 32 одномандатных округах, хотя имела лишь 10 мест.

Зато Новая демократическая партия потеряла большинство народной поддержки и отправит в Оттаву всего 24 депутата. Это на 16 человек меньше, чем представляло партию раньше.

Большой успех на выборах продемонстрировала партия Зеленых, которая в три раза увеличила свое представительство в федеральном парламенте.

В предыдущем созыве парламента Либеральная партия имела 177 голосов и могла единолично формировать правительство и принимать большинство важных решений. Теперь ей придется формировать коалицию с другими партиями. Скорее всего Джастин Трюдо останется премьер-министром Канады, но партии придется идти на уступки в других вопросах, в том числе правительственных назначениях.

Примечательно, что больше всего голосов по стране получила Консервативная партия, хотя в общем подсчете консерваторы получили меньше мандатов.

Результаты голосования в одном округе до сих пор подсчитываются, но пока там лидирует представитель Либеральной партии.