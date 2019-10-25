Без скандала не обошлось: кто стал новым президентом Боливии

Боливийский президент Эво Моралес остается на своей должности - согласно официальным результатам выборов, которые прошли в воскресенье.
Об этом сообщает BBC.
"Избирательный трибунал официально объявил президента Боливии Эво Моралеса победителем воскресных президентских выборов", - говорится в сообщении.
В избирательном трибунале заявили, что Моралес набрал 47,1% голосов после подсчета 99,9% бюллетеней. Второе место занял Карлос Меса, набрав 36,51% голосов боливийских избирателей.
Таким образом, второй тур президентских выборов в Боливии не состоится, поскольку отрыв между этими двумя кандидатами составляет более 10% голосов.
Впрочем, не обошлось без скандала: Месса требует второго тура голосования в связи с тем, что после начала подсчета бюллетеней и появления первых результатов сайт избирательного трибунала прекратил работу на 24 часа. И как раз после ее восстановления оказался 10-процентный отрыв между Моралесом и Мессой. Беспокойство в связи с этим выразили и наблюдатели из Организации американских государств.
Как известно, Эво Моралес сейчас является латиноамериканским президентом с самым длительным периодом правления. После этих выборов он останется на посту до 2025 года.