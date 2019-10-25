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Без скандала не обошлось: кто стал новым президентом Боливии

Без скандала не обошлось: кто стал новым президентом Боливии
12:17 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:На президентских выборах в Боливии победил Эво Моралес.

Боливийский президент Эво Моралес остается на своей должности - согласно официальным результатам выборов, которые прошли в воскресенье.

Об этом сообщает BBC.

"Избирательный трибунал официально объявил президента Боливии Эво Моралеса победителем воскресных президентских выборов", - говорится в сообщении.

В избирательном трибунале заявили, что Моралес набрал 47,1% голосов после подсчета 99,9% бюллетеней. Второе место занял Карлос Меса, набрав 36,51% голосов боливийских избирателей.

Таким образом, второй тур президентских выборов в Боливии не состоится, поскольку отрыв между этими двумя кандидатами составляет более 10% голосов.

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Впрочем, не обошлось без скандала: Месса требует второго тура голосования в связи с тем, что после начала подсчета бюллетеней и появления первых результатов сайт избирательного трибунала прекратил работу на 24 часа. И как раз после ее восстановления оказался 10-процентный отрыв между Моралесом и Мессой. Беспокойство в связи с этим выразили и наблюдатели из Организации американских государств.

Как известно, Эво Моралес сейчас является латиноамериканским президентом с самым длительным периодом правления. После этих выборов он останется на посту до 2025 года.

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Выборы, Боливия, Эво Моралес.
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